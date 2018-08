11 M$ pour nettoyer les sites miniers abandonnés

Crédit photo : Facebook

Québec a signé une entente avec le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James, le gouvernement de la nation crie et le fonds Restor-Action Cri, pour le nettoyage de sites d’exploration minière abandonnés sur le territoire d’Eeyou Istchee Baie-James.

L’entente de partenariat pour ce projet prévoit une contribution de 11 M$ du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles dans le cadre du Programme de réhabilitation des sites contaminés du Gouvernement du Québec ainsi qu’une participation financière du fonds Restor-Action Cri de 300 000 $.

Dans un premier temps, une somme de 500 000 $ est prévue pour mener à terme l’inventaire des 429 sites miniers d’exploration abandonnés nécessitant un nettoyage, une opération qui sera réalisée pendant l’été, en 2018 et 2019. Suivra la réalisation des travaux auxquels le Gouvernement du Québec consacrera 10,5 M$. Ils consisteront principalement à évacuer les déchets potentiellement dangereux, à brûler sur le site les déchets non toxiques et à transporter l’équipement lourd vers un centre de récupération.

En vertu de l’Entente relative au nettoyage de sites d’exploration minière abandonnés sur le territoire d’Eeyou Istchee Baie-James, la gestion et l’exécution du projet seront assurées conjointement par le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James et par le gouvernement de la nation crie. Les travaux de nettoyage devront débuter au plus tard à l’été 2020 pour se terminer en 2029.