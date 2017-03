4 jeunes visent les Championnats du monde

Crédit photo : Courtoisie

L’obtention d’une ceinture noire à l’âge de 13 et 14 ans n’est pas une fin pour Émile Paquet, Nathaniel Létourneau, Jérémy Harvey et Arianne Bousquet. On pourrait même dire que c’est un début puisqu’ils visent maintenant les Championnats du monde, rien de moins…

Les quatre karatékas chibougamois sont unanimes pour dire qu’ils doivent une fière chandelle aux trois sensei qui les motivent et les entrainent à chaque semaine. Ils ne cachent pas que parfois ce n’est pas facile, comme le mentionne Jérémy Harvey : « Je suis vraiment heureux d’avoir réussi ce but que je m’étais fixé depuis mes débuts, il y a 10 ans. Il ne faut pas oublier tout le soutien et l’entrainement prodigué par nos entraineurs. C’est ce qui me motivait pour me lever tôt chaque samedi et me coucher trop tard, selon mes parents, pour les entrainements dans la soirée du lundi et mercredi. Émile Paquet y va d’un merci très spécial à une personne importante pour lui : « Depuis que j’ai commencé le karaté à 5 ans et demi, je rêve d’être rendu là. Je dis un merci spécial à ma grand-maman, Jacynthe, qui est toujours là avec moi. Elle me voyage et m’encourage même si quelque fois c’est difficile d’aller s’entrainer. »

Une belle discipline

Nathaniel Létourneau ne cache pas que tu dois t’investir pour voir des résultats. Il ajoute : « Dans le karaté tu ne surpasses pas tes adversaires, mais toi-même ». Arianne Bousquet y va dans le même sens alors que le karaté lui a permis depuis son plus jeune âge de développer des aptitudes physiques et mentales : « Il est sûr qu’il y a eu des bons et des mauvais moments, des rires et des pleurs, mais je ne crois pas que cela va me faire arrêter. Prochaine direction : les Championnats du monde et pourquoi pas une médaille en combat? ».

Jérémy Harvey parle des valeurs que lui a apportées cette discipline : « Le karaté m’a apporté plusieurs valeurs comme le respect, l’assiduité et la discipline tout au long de ces dix ans. Ce n’est qu’une étape dans mes projets d’avenir, car je rêve d’aller aux Championnats du monde de karaté et peut-être même participer aux prochains Jeux Olympiques d’été ».