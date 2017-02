51e édition du Festival Folifrets: Justine est couronnée

Jeudi soir dernier, lors d’une grande soirée au Gwillim, le conseiller Daniel Bergeron remettait officiellement les clés de la municipalité à la présidente, Nancy Gervais. Par la même occasion, Justine Mianscum devenait la reine de la 51e édition du Festival Folifrets Baie-James.

Trois duchesses étaient sur les rangs. Kim, Chantale et Justine ont travaillé très fort en organisant plusieurs activités afin de se mériter la couronne. Comme il ne peut y avoir qu’une seule gagnante, c’est celle qui a amassé le plus gros montant d’argent qui a été couronnée et c’est Justine qui a été l’heureuse gagnante.

Samedi matin, le départ du cross-country se fera à compter de 10 heures face au centre hospitalier. Trois catégories se partageront plus de 20 000 $ en prix et bourses.