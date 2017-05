La 50e édition du Salon du commerce remplit ses promesses

Crédit photo : Guy Tremblay

En fin de semaine se tenait la 50e édition du Salon du commerce de l’Association chasse et pêche de Chibougamau avec une quarantaine d’exposants. Jeudi soir avait lieu l’inauguration officielle.

La tradition a été respectée avec un cocktail qui a été servi aux invités d’honneur et aux exposants, le premier soir du salon. L’abbé Jacques Lacroix a procédé à la bénédiction du salon de la 50e édition. Le président de l’Association chasse et pêche de Chibougamau, Stéphane Tremblay, a tenu à remercier tous les partenaires et participants et il a félicité l’organisateur, Roger Lapointe, pour cette réalisation. La directrice générale de la SADC, Annie Potvin, a profité de l’occasion pour remettre un chèque à cette organisation. Le représentant du député, Don Bubar, et le conseiller municipal, Jerry Poirier, ont aussi félicité les organisateurs pour la réalisation de ce Salon du commerce.

L’organisateur de cette 50e édition, Roger Lapointe, avait promis qu’il y aurait encore plus de diversifications que les autres années et on ne peut que lui donner raison. Même la cour de l’aréna de Chibougamau était envahie par des voitures et des roulottes de voyage. À l’intérieur, il y en avait pour tous les gouts et les amateurs de plein-air ont surement apprécié la qualité des produits offerts par les exposants.

L’Association chasse et pêche de Chibougamau est très active auprès des amateurs de plein-air. Plusieurs en ont profité pour se procurer leur carte de membre au kiosque de l’association qui servait aussi de kiosque d’information. Vendredi et samedi avait lieu le concours de talents amateurs alors que 1 000 $ a été remis aux gagnants.