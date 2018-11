Les Faucons juvénile perdent en finale régionale

Crédit photo : Archives

Les Faucons de catégorie juvénile ont perdu en finale régionale alors que dans la catégorie benjamine, ils ont gagné la demi-finale pour passer en finale.

Suite à une entente entre les instructeurs de Chibougamau et de Sept-Îles, c’est au Saguenay que les équipes se sont rencontrées en fin de semaine passée. Dans la demi-finale benjamine, une belle victoire de 45 à 21 pour les Faucons qui se rendent en finale régionale contre les Lynx à Alma. Pour les Faucons de catégorie juvénile, une journée à oublier, comme le précise l’entraineur Serge Bouchard. « Nous avons manqué d’opportunisme à plusieurs reprises. Ce fût une mauvaise journée pour nous et tout semblait plus difficile que d’habitude. L’adversaire a bien joué et nous avons payé pour chacune de nos erreurs. »

Tout au long de la saison, la défensive a été un apport important pour les Chibougamois, mais lors de la finale, ce ne fut pas le cas comme l’explique Serge Bouchard : « Défensivement, nous n’avons pas été en mesure de donner le ton au match comme nous l’avons fait tout au long de la saison. Offensivement, encore une fois, nous avons laissé trop de points sur le terrain en commettant trop d’erreurs coûteuses et en écopant de plusieurs pénalités. »

Cependant, l’entraioneur qui en a vu d’autres, termine en précisant : « Ce fut une belle saison et nous sommes contents de la progression de l’équipe. »