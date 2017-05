Accusé de conduite avec les facultés affaiblies par les médicaments

Crédit photo : Deposit photos

Dernièrement au palais de justice de Chibougamau, un homme à été accusé de conduite avec les facultés affaiblies par la drogue, suite à l’absorption de médicaments qu’on lui avait prescrits.

L’histoire débute par un simple accrochage entre deux véhicules, coin 3e Rue et 4e Avenue à Chibougamau. Dans cette histoire, l’accusé est la cause de l’accident suite à une mauvaise manœuvre à une intersection. Les policiers sont appelés sur les lieux. À son arrivée, le premier patrouilleur fait les vérifications d’usage et constate qu’une des deux personnes impliquées dans l’accident a un allure bizarre. Il est mélangé. Le policier dit même qu’il agit comme un zombie, qu’il a de la difficulté à parle, qu’il a des mouvements très lents mais, qu’au moment où il s’approche, il ne perçoit aucune odeur d’alcool.

Suite aux constatations du policier, tous les éléments sont remplis pour porter des accusations de conduite avec les facultés affaiblies. Il a été démontré durant le procès que l’accusé en question était sous le coup d’une nouvelle médication suite à une importante opération. Cependant le résultat, lui, reste le même et les conséquences appartiennent à la même catégorie qu’un dossier impliquant l’alcool. Aux yeux de la loi, les médicaments de prescription sont aussi considérés comme une drogue.

Toutefois, durant le procès, de nouvelles informations ont créé un doute sur la culpabilité de l’accusé ce qui a poussé la poursuite à laisser tomber les accusations. Au final, l’homme en question a été bien près de perdre le droit de conduire pour une période d’un an. La procureure au dossier nous a mentionné qu’il est illégal de conduire sous l’influence de médicaments si ceux ci peuvent altérer la capacité de conduire. Il est important de respecter les avertissements lors d’absorption de médicaments.

Chantiers Chibougamau

Par ailleurs, l’enquête préliminaire pour homicide involontaire concernant les Chantiers Chibougamau, qui devait au préalable avoir lieu au début de mai et qui avait été reportée, aura lieu les 20 et 21 juin prochain. La remise de l’enquête a été nécessaire puisqu’aux premières dates prévues l’avocat des Chantiers Chibougamau, Me Maxime Roy, était en attente de la décision d’un jury dans une autre cause.