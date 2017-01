Alain Ruel est cité à procès

C’est la semaine dernière qu’avait lieu l’enquête préliminaire d’Alain Ruel au palais de justice de Chibougamau. Ce dernier fait face à 8 chefs d’accusation dont agression sexuelle, menace de mort et tentative de meurtre.

À cette étape des procédures, la procureure de la Couronne, Me Marianne Robert, a fait témoigner la victime. Celle-ci a livré un témoignage émotif des évènements qui se sont déroulés au mois de janvier 2016. Il nous est impossible de donner les détails de son témoignage ni le nom de cette dernière puisque l’enquête préliminaire a été frappée d’une interdiction de publication par la juge Isabelle Boillat pour protéger la preuve et aussi l’identité de la victime.

Suite au témoignage et au contre-interrogatoire de Me Sophie Dubé, avocate de Ruel dans le dossier, la juge Boillat a immédiatement autorisé la suite des procédures et a renvoyé la cause à l’étape du procès qui a été fixé aux 14 et 15 juin prochain au palais de justice de Chibougamau.

À la demande de la défense, le procès qui devait initialement avoir lieu devant juge et jurés sera entendu devant juge seul. Ruel, qui est en liberté durant les procédures, fait aussi face à des accusations de séquestration et de voies de faits graves.