Ambassadeurs peewee BB : deux fois champion au tournoi de Beauport

Crédit photo : Courtoisie

Après avoir gagné le tournoi de Beauport dans la catégorie Atome CC en 2015, le peewee BB gagne le tournoi une autre fois en 2017.

Les Ambassadeurs peewee BB participaient au tournoi atome-peewee de Beauport pour une troisième fois depuis 2014. Lors du tournoi de 2015, l’équipe avait remporté les honneurs dans la catégorie atome CC. C’est donc avec l’envie de gagner une autre fois que la troupe de Stéphanie Desjardins a débuté le tournoi 2017.

Au cours du premier match, les Ambassadeurs ont pris les devants 6-0 avant la fin de la deuxième période contre un club du Témiscouata. En troisième période, l’équipe adverse a marqué deux buts pour terminer le match 6-2. Le joueur du match fut Ludovic Bérubé.

La deuxième partie s’est jouée à peine 3 heures après la première rencontre. Les Ambassadeurs ont récidivé avec une belle victoire de 3-0 contre le National de La Baie. Le joueur du match fut Charles Bérubé.

En demi-finale, les choses furent plus difficiles contre le Harfang de Beauport. Après avoir vu les rivaux prendre l’avance 4-2 en fin de deuxième période, les Chibougamois sont revenus convaincus qu’ils pouvaient remporter ce match et l’équipe a redoublé d’efforts pour sortir vainqueur par le pointage de 6-4 avec le dernier but dans un filet désert. Encore une fois Ludovic Bérubé a mérité l’étoile de la rencontre.

En finale

En finale après avoir démontré une solide performance le matin, les joueurs étaient confiants de pouvoir l’emporter contre le National de La Baie. Une grande surprise les attendait alors que le National a inscrit le premier but en première période et a récidivé au milieu de la période médiane pour prendre les devants 2 à 0. « La troisième période a été la plus belle période de hockey que les jeunes ont pu donner lors du weekend. Travail acharné et effort d’équipe ont contribué à marquer le premier but inscrit par Thomas Létourneau, aidé de Jordan Paul », précise le gérant Danny Bérubé. Ce but donna des ailes aux joueurs qui récidivaient quelques minutes plus tard pour égaliser le pointage avec un but inscrit par Jordan Paul, assisté de Thomas Létourneau.

Le match a pris une toute autre allure et les Ambassadeurs voulaient l’emporter à tout prix. Avec un peu plus de 2 minutes à jouer, Guillaume Boulanger a marqué le but décisif qui donna la victoire 3 à 2. Le joueur de la finale fut Jordan Paul.

Les séries

Présentement les Ambassadeur possèdent une fiche de : 17 victoires, 2 défaites et 4 parties nulles. Ce qui les classe au 2e rang de la ligue avec 4 parties à disputer la fin de semaine du 18 et 19 mars au Saguenay. L’équipe a 5 marqueurs dans les 10 premiers de cette ligue. Jordan Paul est en première position avec 11 points d’avance sur le second; Ludovic Bérubé est 4e, suivi de Thomas Létourneau 6e, Joseph Dixon en 7e place et on retrouve en 10e position, Jacob Bergeron.

Les séries débuteront le 31 mars à Alma sous la forme d’un tournoi double élimination.