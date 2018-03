Un ancien chibougamois parmi les meilleurs espoirs

Crédit photo : Brianna Thicke/LCF.CA.

La Ligue canadienne de football (LCF) a tenu un camp d’évaluation régionale au Stade olympique le 7 mars dernier. Un ancien de Chibougamau, Vincent Alarie-Tardif y a participé.

Les 50 plus beaux espoirs au pays ont pris part à ce camp d’évaluation et, comme le souligne Guillaume Tremblay-St-Gelais, coordonnateur communications pour la LCF : « Les participants ont cherché à impressionner les recruteurs, les directeurs généraux et les entraineurs-chef de la LCF. Ils pouvaient ainsi recevoir une invitation pour le camp national du circuit qui se déroulera du 23 au 25 mars à Winnipeg au Manitoba. »

Vincent Alarie-Tardif a évolué la saison dernière comme demi-offensif pour le Rouge et Or de l’Université Laval. Il était sur le terrain du Stade olympique le 7 mars dernier. C’était une excellente occasion pour l’ancien Chibougamois d’être sélectionné lors du repêchage de la ligue qui aura lieu le 3 mai prochain. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Marco Dubois, Arnaud Gendron-Dumouchel, Justin Howell et Khadim Mbaye ont obtenu un laissez-passer et devront à nouveau démontrer l’étendue de leurs habiletés athlétiques aux dépisteurs, aux entraineurs et aux directeurs généraux de la LCF. Avec ces quatre jeunes hommes, ce sont maintenant 45 espoirs qui participeront au camp national.

Le demi-offensif du Rouge et Or a tout donné lors des exercices.

