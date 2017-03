Andrée Gagné a combattu un deuxième cancer

La présidente d’honneur du Relais pour la vie 2017 sait très bien ce que le mot cancer signifie pour une personne. Andrée Gagné vient de terminer son combat avec un deuxième cancer et, aujourd’hui, elle regarde en avant. « Dans ma tête, c’est terminé; j’en aurai plus jamais. »

À l’âge de 26 ans, Andrée Gagné doit se faire soigner à Chicoutimi pour un cancer des ganglions. « Les 18 traitements de chimiothérapie ont été difficiles, mais j’ai réussi à passer au travers. J’ai pris alors un nouveau médicament et, sans le savoir, celui-ci a endommagé ma moelle osseuse et mon cœur. Comme je suis une personne très positive, cela ne m’a pas empêchée de vivre et, par la suite, je n’ai jamais regardé en arrière. »

Malheureusement en 2016, la présidente d’honneur de la 10e édition du Relais pour la vie doit de nouveau faire face à la maladie. Un 2e cancer est diagnostiqué; cette fois, c’est un cancer du sein. « Pour moi, il n’était plus question de chimiothérapie après l’opération. Mon chum Pierre a réussi à me faire changer d’idée et, du mois d’aout au milieu octobre, j’ai subi des traitements de chimiothérapie à Chibougamau. Je n’ai fait que la moitié de ce que j’étais supposé recevoir, car je pense que cela m’aurait tuée. Du 27 novembre au 23 décembre, j’ai fait de la radiothérapie à Chicoutimi, et le 27 décembre, j’étais au travail. Je n’ai jamais arrêté de travailler. Mon oncologue m’a dit que mes traitements de chimio m’ont fait vieillir de 40 ans. C’est pas grave; j’ai encore mal aux jambes et je suis engourdie des mains, mais ça va aller de mieux en mieux. Je dois tout simplement être patiente. »

Faut rester positif

Andrée travaille au P’tit Bedon et, un jour, elle a servi la présidente de la Société canadienne du cancer à Chicoutimi, Marie-Florence Brousseau. Celle-ci a été la première à lui parler de la présidence d’honneur du Relais pour la vie. « J’ai tellement d’encouragement de tout le monde qu’il m’était impossible de dire non. Je suis choyée d’avoir autant d’amis qui s’occupent de moi et principalement mon chum, Pierre, qui est un amour. J’ai la chance d’avoir une amie comme Lucie Simoneau qui m’accompagne à chaque visite à Chicoutimi. Ce qu’elle fait est inestimable; cela n’a pas de prix. »

Celle qui demeure à Chibougamau depuis 25 ans mentionne la qualité des soins et surtout des personnes qui œuvrent au Centre hospitalier de Chibougamau. « Je demeure toujours positive même quand c’est difficile et que mon corps souffre. Je prenais mes traitements un à la fois et j’essayais de ne pas penser à celui à venir dans un mois. Je vivais une journée à la fois. Les gens qui nous aident au centre hospitalier sont des amours. »

Des gens magnifiques

De par son travail, la présidente d’honneur rencontre beaucoup de monde à chaque jour. Elle côtoie aussi beaucoup de résidents de Mistissini et d’Oujé-Bougoumou. Elle tient à ouvrir une parenthèse : « Ce sont des gens magnifiques qui me font plein de petits cadeaux. D’une fois à l’autre, je n’en reviens pas. Il y a un groupe de prière à Mistissini qui prie pour les personnes atteintes du cancer. Une dame m’a remis un petit carré de tissu blanc. Cela veut dire qu’ils vont prier pour moi. Une autre m’a remis un petit ange en perles qui est magnifique. Je sais que je suis gâtée lorsqu’ils me serrent dans leurs bras et me disent de ne pas lâcher, qu’elles sont avec moi. Cela me fait oublier le mal d’estomac qui me tiraille, les douleurs aux jambes lorsque je marche derrière le comptoir. J’aimerais tellement que plusieurs viennent marcher avec nous au Relais pour la vie. »

La vie continue

Tout au long de l’entrevue, un grand sourire illumine le visage d’Andrée Gagné qui se lève à tout moment pour aller servir un client. Au mois de juin, elle va passer d’autres examens dont une mammographie. En attendant, elle est toujours en amour avec son Pierre et se prépare pour le 17 juin, car elle veut convaincre les gens « qu’une nuit peut faire la différence ».