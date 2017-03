Après 295 spectacles au Japon, il est de retour à Chibougamau

Crédit photo : Guy Tremblay

Maxim Chevalier a quitté le Québec le 24 décembre pour se rendre au Japon afin d’y pratiquer un hobby qu’il adore : cracheur de feu. Après 295 spectacles au parc thématique Huis Ten Bosch, il est de retour à Chibougamau auprès de sa petite famille.

C’est en 2009, que Maxim Chevalier, Samuel Létourneau et Frédéric Toupin fondent le « Casse-tête Show ». Ils se produisent un peu partout au Québec en présentant des spectacles de cracheurs de feu. Il y a trois ans, le groupe est engagé pour se rendre donner des spectacles à un parc thématique au Japon. Le Chibougamois ne pourra être de la partie lors des deux premiers voyages, mais en décembre dernier, il a quitté le Québec en compagnie de trois autres membres du groupe. « J’ai rencontré plein de monde à cet endroit, car il y avait des danseurs, des jongleurs, des clowns. Je me suis fait plein d’amis et je dirais que j’ai grandi en tant qu’artiste, mais aussi en tant que personne. Les responsables ont adoré nos spectacles et nous devrions recevoir une autre invitation pour nous y rendre d’ici quelques mois. Il est évident que je veux être du prochain voyage l’an prochain », mentionne le cracheur de feu qui a des lueurs dans les yeux.

La famille

Alors qu’il nous parle de Huis Ten Bosch, une jeune fille de 7 mois, Mila, et sa mère Valérie, écoutent les paroles de celui qui a été absent pendant près de 2 mois, « C’est évident que je me suis ennuyé de ma petite famille, car j’ai aussi un garçon de 8 ans. Nous demeurions à environ 15 minutes de marche du parc thématique et, de 15 h 30 à 22 h 30, nous étions en spectacle à tous les jours. Nous avons donné de 6 à 8 spectacles par jour pour un grand total de 296. J’avais quand même un peu de temps pour correspondre avec ma petite famille par Internet et c’était très important pour moi. »

Valérie Boulanger partira elle aussi en voyage car, en octobre prochain, elle se rendra au camp de base de l’Everest. « J’ai bien hâte, je le fais pour une fondation. Il nous faudra 22 jours de marche pour nous rendre au camp de base. J’ai vraiment hâte de vivre cette expérience ».

Des « rock stars »

Il semble bien que les Japonais apprécient au plus au point le spectacle des cracheurs de feu, comme le précise Maxim. « On avait comme l’impression d’être des « rock Stars ». Les Japonais sont très respectueux et prennent beaucoup de photos et, à la fin des spectacles, ils demandent des autographes. Au début, j’avoue que ça fait un peu bizarre… mais c’est un peuple tellement gentil et accueillant. Au cours de notre visite, nous avons donné trois spectacles différents. ».

D’autres spectacles

Maxim est revenu avec une meilleure expérience de son art et il a déjà hâte de le pratiquer à nouveau. « Il est évident que j’ai hâte de cracher le feu à nouveau. Nous pouvons nous produire dans les écoles, dans les fêtes d’enfants, nous sommes très polyvalents. Nous pouvons même donner des ateliers sur le sujet. » Alors qu’il regarde dehors, il ajoute : « Il semble qu’au moins les gros froids sont passés… ».