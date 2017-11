Baisse de taxes, mon « œil »

Cette lettre a été rédigée par Marc Tremblay.

Madame Cyr,

Dans votre article du 18 octobre dernier, vous mentionniez que depuis votre entrée en fonction, les taxes ont baissé de 1 100 $ pour une maison évaluée à 150 000 $ et de 1 800 $ pour celles évaluées à 250 000 $. Or, mes taxes municipales étaient de 1 738 $ en 2008 et ont augmenté à 2 009 $ pour l’année 2017, ce qui ne fait pas une grosse baisse.

De plus, avec l’augmentation de mon évaluation foncière en 2016, mes taxes scolaires ont augmenté de 127 $, soit plus de 30%. J’ai discuté avec des dizaines de contribuables et aucun ne m’a mentionné que son compte de taxes avait diminué.

Je vous souhaite d’obtenir les votes de tous les contribuables qui ont bénéficié d’une baisse de taxes réelles.

Que le meilleur gagne!