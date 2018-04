Des bibliothèques autochtones sont inaugurées dans trois écoles

Crédit photo : Guy Tremblay

Dans chacune des bibliothèques des écoles Notre-Dame-du-Rosaire, Bon-Pasteur et Vatican II, il y aura désormais une section avec des livres sur les cultures autochtones. Celle de Notre-Dame-du-Rosaire a été inaugurée le 16 mars dernier.

En 2017-2018, les élèves en francisation des écoles primaires de Chibougamau, soit Notre-Dame-du-Rosaire (NDR), Bon-Pasteur et Vatican II ont fait l’objet d’un projet pilote. Des élèves dont la langue maternelle n’est pas le français, provenant de chacune de ces écoles, ont été réunis dans la classe de francisation de l’enseignante Nancy Lemieux à NDR.

Dans le cadre de ce projet pilote, il a été possible de demander des fonds pour acheter des livres sur les cultures autochtones et donc de créer dans chacune des bibliothèques une section avec des livres sur les cultures des autochtones du Québec et de l’Amérique du Nord.

Dans la présentation qui a été faite lors de l’inauguration, il est précisé que, pour les élèves autochtones, dans leur apprentissage cette année, il a été important d’associer l’apprentissage du français à leur patrimoine autochtone. Les livres qui ont été achetés ont donc été utilisés pour leur apprentissage de la langue française.