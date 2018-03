Un camp d’entrainement et un gala pour Ariane

Crédit photo : Courtoisie

Ariane Gagné poursuit son chemin vers le Championnat canadien. Elle a participé à un camp d’entrainement ainsi qu’à un gala à Desbiens.

C’était la deuxième sortie pour Ariane Gagné. Elle avait un camp d`entrainement les 3 et 4 mars à Sherbrooke avec l’équipe du Québec en vue du Championnat canadien. Elle était accompagnée de Simon Jean. « Selon celui-ci, Ariane a beaucoup progressé depuis un an, et lors des combats simulés, elle a été très impressionnante. C’est vraiment enrichissant puisqu’elle boxe avec les meilleures de la province et est entrainée lors de ces camps par l`olympienne Ariane Fortin Brochu. Une belle occasion pour un entraineur de voir beaucoup d’autres choses et de nouveaux exercices que l’on peut rapporter dans notre gym », souligne Michel Jean.

Gala à Desbiens

Ariane a participé au Gala à Desbiens où elle a affronté Emy Dallaire d’Alma. Cette dernière, tout comme Ariane, est sur l’équipe du Québec. Elle est une catégorie d’âge plus élevée et plus expérimentée. « Ariane a tellement bien boxé qu’elle a forcé Dallaire à changer son style et d’y aller plus en tenant compte de la technique. Malgré la belle performance de la Chibougamoise, elle s`est inclinée par décision. Ce combat a été si enlevant que les boxeuses ont mérité le trophée du combat de la soirée », précise l’entraineur Jean.