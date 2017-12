Le Carrefour communautaire a servi 24 940 bols de soupe

Pour ceux qui s’interrogent sur ce que le Carrefour communautaire peut faire avec l’argent de la Grande Guignolée des médias, nous avons rencontré la directrice du Carrefour communautaire, Brigitte Rosa, qui nous a fourni des chiffres très révélateurs sur les besoins du Carrefour.

Les chiffres fournis par Brigitte Rosa s’échelonnent du 1 avril 2016 au 31 mars 2017. C’est ainsi qu’au cours de cette période, il a été cuisiné 3 825 portions et que 2 127 repas ont été livrés à domicile à des gens qui en avaient besoin. « Grâce à notre dépannage alimentaire, nous avons aidé plus de 100 personnes dont le frigidaire était vide. Ces gens n’avaient tout simplement plus rien à manger et, souvent, ils attendent l’extrême limite avant de nous demander de les aider », précise la directrice du Carrefour communautaire.

Une autre activité et probablement la plus populaire du Carrefour communautaire est la soupe populaire. Là encore, les chiffres sont assez impressionnants alors que 24 940 bols de soupe ont été servis dont 10 900 dans les services de garde. « C’est vraiment essentiel de maintenir ces services pour la population chibougamoise. Des gens ont besoin du Carrefour communautaire et c’est pour cette raison que la Grande Guignolée des médias est si importante », ajoute Brigitte Rosa.