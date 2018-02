Centre d’amitié : Les travaux devraient être complétés pour le 31 mars

Crédit photo : Guy Tremblay

C’est le 7 novembre dernier que Construction Bon-Air débutait les travaux pour la construction du nouveau Centre d’amitié Eenou de Chibougamau. Ces travaux aux couts de 2,1 M $ devraient être complétés pour le 31 mars. Il restera le stationnement et le terrassement qui seront complétés ce printemps lorsque la neige aura quitté le terrain.

La directrice générale du Centre d’amitié Eenou de Chibougamau, Jo-Ann Toulouse, nous reçoit avec un grand sourire alors qu’elle est très satisfaite du déroulement et de la rapidité avec laquelle se déroulent les travaux de construction. « Nous devons vivre avec des délais très courts et, heureusement, il n’y a eu aucun problème ou accident. Il est évident que nous aurions préféré garder le concept original, mais nous allons très bien nous accommoder de ce que nous aurons dans quelques semaines. Cela demandera une plus grande polyvalence dans l’utilisation des espaces, mais je peux très bien vivre avec cela. Il n’est pas normal d’avoir des espaces qui ne serviraient que quelques heures par semaine. »

Rappelons que c’est le premier ministre, Philippe Couillard, qui avait procédé à la première pelletée de terre au mois d’octobre 2017 en compagnie des ministres Luc Blanchette et Geoffrey Kelley ainsi que du député Jean Boucher.

Deux étages

Depuis la semaine dernière, ce sont les travaux de plâtrage et de peinture qui priment à l’intérieur du Centre d’amitié Eenou qui a sensiblement les mêmes grandeurs que l’ancienne bâtisse. « Il semble un peu plus grand, mais c’est parce qu’il est plus près du trottoir et que l’édifice est construit autrement, avec la façade sur le côté. L’intérieur est définitivement mieux organisé sur 2 étages, car il n’y a pas de sous-sol. Depuis quelques jours, les travaux de peinture ont débuté. Nous aurons une visite à l’intérieur de l’édifice vers le 21 février. »

Pendant ce temps, la directrice générale doit penser à remplacer du matériel désuet qui se trouvait à l’intérieur de l’ancien centre comme des divans qui avaient plus de 40 ans.

Inauguration officielle

L’inauguration officielle du nouveau Centre d’amitié Eenou de Chibougamau devrait avoir lieu au mois de juin à l’occasion de la Journée autochtone. Il pourrait cependant y avoir des journées « portes ouvertes » lorsque les travaux seront complétés.

« Depuis que nous sommes installés dans nos bureaux temporaires sur la 3e Rue, nous avons eu beaucoup de visiteurs qui croyaient entrer dans un magasin. Cela nous a donné l’occasion de mieux nous faire connaitre et de leur faire partager notre mission. J’espère que ces gens vont revenir lorsque nous aurons déménagé dans le nouvel édifice », mentionne Jo-Ann Toulouse.

Bas de vignette

Le nouvel édifice devrait être complété pour le 31 mars prochain.