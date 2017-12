Le Centre d’études collégiales de Chibougamau et MacLean se sont affrontés

Crédit photo : Courtoisie

Le 6 décembre dernier a eu lieu un évènement sportif unique entre le Centre d’études collégiales de Chibougamau et l’école MacLean Memorial. Une partie de basketball a été organisée entre les deux établissements. Plus d’une quarantaine de personnes ont été attirées par la partie qui s’est avérée plus serrée que prévue.

Le basketball ne fait pas partie d’une culture bien établie au Centre d’études collégiales de Chibougamau pour le moment, contrairement à l’école anglaise. C’est suite à une discussion entre Francis Dufour et Carl-Luc Laferrière que les deux enseignants d’éducation physique en sont venus à la conclusion qu’il serait intéressant de tenter une telle l’expérience.

Les enseignants ont commenté cette expérience. « Les gars du cégep étaient nerveux, ils n’avaient fait que 4 entrainements pour se préparer», a souligné

Carl-Luc Laferrière. Francis Dufour ajoute : « Nous cherchions une équipe pour nous préparer et nous sommes heureux d’être tombés sur une équipe de qualité pour nous affronter. »

Le pointage a été serré tout au long du match et le Centre d’études a même pris l’avance 28-23 durant le 4e quart, mais une remontée spectaculaire de MacLean Memorial a permis à ces derniers de l’emporter 31-28.

« Nous voudrions remercier tous ceux qui se sont déplacés. Ils étaient nombreux et bruyants. Nous avons eu droit à une belle partie », concluent les deux enseignants.

Les deux formations auront la chance de s’affronter à nouveau après les fêtes lors d’un tournoi qui impliquera également une équipe d’Oujé-Bougoumou et de Mistissini.