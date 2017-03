Chantiers connectés à la fibre optique de la Ville

Crédit photo : Archives

La Ville de Chibougamau a autorisé la signature d’un protocole d’entente qui permettra à Chantiers Chibougamau d’utiliser le réseau de fibre optique qui se rend au Lieu d’enfouissement technique(LET) pour relier l’usine au Réseau de communication Eeyou (RCE).

Chantiers Chibougamau a demandé à la Ville de Chibougamau de pouvoir utiliser le réseau de fibre optique qui se rend au Lieu d’enfouissement technique pour relier son usine au Réseau de communication Eeyou. La compagnie utilisera une paie de fibres optiques pour se raccorder au RCE et celle-ci va assumer tous les frais de raccordement.

La Ville a effectué certaines vérifications et il n’y aura aucun frais supplémentaires pour la municipalité et le projet de raccordement au réseau n’affectera pas le débit entre la Ville et le Let.

Le conseil a donc autorisé la signature d’un protocole d’entente avec Chantiers Chibougamau relativement à cette utilisation ainsi que sur le partage des couts d’entretien et de réparation.