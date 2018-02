Chapais demande l’amélioration du tronçon au km 361

Crédit photo : René Martel

La Ville de Chapais demande au ministère des Transports d’améliorer le tronçon routier de la route 113 situé au km 361. Ce tronçon comprend le pont enjambant la rivière Chibougamau sur la route régionale.

Secteur dangereux

Dans sa résolution qui sera transmisse au ministère des Transports, l’administration Gamache fait remarquer la configuration dangereuse de ce secteur avec sa courbe prononcée (coté est) suivie d’un pont où la circulation automobile est partagée avec un sentier provincial de motoneige. On mentionne également que plusieurs accidents avec blessés ou avec pertes matérielles se sont produits dans le secteur dont un accident mortel survenu le 18 décembre dernier.

Toujours dans cette même résolution, la municipalité demande au ministère s’il procédera à une analyse ou à une étude au sujet de ce tronçon et ce qu’il entend faire pour sécuriser ce secteur de façon à éviter d’autres accidents graves. La résolution sera d’ailleurs envoyée à tous les intervenants dans le dossier.

Sentier de motoneige

L’automne dernier, le ministère des Transports avait exigé des modifications en ce qui a trait au sentier de motoneige sur ce même tronçon. Les motoneigistes qui circulaient sur le sentier provincial 93 devaient franchir le pont de la rivière Chibougamau dans le même sens que la circulation automobile. Ceux qui circulaient vers Chapais gardaient le même parcours, mais ceux qui circulent à sens inverse devaient traverser une première fois la route avant la courbe à l’est pour parcourir par la suite plus de 400 mètres sur le bord de la chaussée et retraverser la route régionale une fois le pont franchi. Plusieurs motoneigistes questionnaient la sécurité de cette nouvelle réglementation. Mais pas plus tard que la semaine dernière suite à des problématiques avec des tronquons similaires dans d’autres régions, le ministère a pris la décision de revenir à l’ancienne formule. D’ailleurs la signalisation a déjà été modifiée.