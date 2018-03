Chibougamau adhère à la Fête des voisins

Crédit photo : Guy Tremblay

C’est sur la recommandation du Comité d’accueil des nouveaux arrivants que le conseil municipal a autorisé l’adhésion à la Fête des voisins qui se tiendra samedi le 9 juin.

Dans le projet de résolution, il est souligné que l’un des objectifs du Comité d’accueil des nouveaux arrivants est de créer des espaces de rencontre pour favoriser l’intégration des nouveaux arrivants par des activités à caractère social et culturel. Il est précisé que la Fête des voisins est une activité qui vise à développer l’appartenance, l’entraide et le sentiment de sécurité, de rapprocher les générations et les citoyens d’origines diverses et d’alimenter une dynamique de participation dans la communauté.

Le rôle des municipalités, dans le cadre de cette activité, est de promouvoir l’événement de façon à donner le goût aux citoyens d’organiser une fête avec leurs voisins immédiats. Lors d’une réunion du Comité d’accueil des nouveaux arrivants, il a été proposé par Julie Lachapelle et secondé par Marie-Ève Barbeau que la Ville de Chibougamau adhère au projet.