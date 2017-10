Le bruit courait depuis un certain temps, mais voilà qu’à la toute dernière minute, Daniel Bergeron a officialisé sa candidature à la mairie de Chibougamau. Occupant le siège numéro 1 depuis 4 ans, le candidat entend mettre l’emphase sur l’optimisation des ressources à la ville de Chibougamau. «Les taxes sont extrêmement élevées et les citoyens ont trop souvent l’impression de ne pas en avoir pour leur argent. »

Daniel Bergeron vit à Chibougamau depuis plus de 17 ans et entretient depuis un certain temps déjà le désir de faire changer les choses à la ville. Il a choisi la région pour son mode de vie et ses nombreux attraits, mais il affirme qu’on n’exploite pas Chibougamau et le Nord-du-Québec à son plein potentiel. Après avoir fait ses classes au conseil des élus et en siégeant sur de nombreux comités municipaux, le candidat se dit bien au fait des enjeux auxquels font face la ville et les citoyens et promet plus de rigueur, plus de transparence et des résultats tangibles.

Manque de transparence

Il arrive avec la ferme conviction qu’il faut réformer la gestion des opérations à la ville et il ne se gêne pas pour affirmer qu’il n’y a à peu près pas de transparence dans les façons de faire actuellement. Il précise aussi que les opérations coutent beaucoup plus cher qu’elles ne le devraient. «J’ai une bonne connaissance du milieu municipal et ce qui m’importe en ce moment, ce sont les résultats. Les contribuables paient trop de taxes, et ce, depuis trop longtemps». Le candidat précise qu’il entend revoir les processus actuels de gestion de projet, de gestion des opérations et de développement économique, tout en s’assurant de veiller à une saine gestion des opérations.

Attirer et retenir les citoyens

S’il accède à la mairie, le candidat souhaite travailler en équipe afin de trouver de réelles façons d’attirer et de retenir les nouveaux arrivants dans la région. Lui-même père de deux étudiants présentement à l’extérieur, il souhaite plus que tout parvenir à créer un milieu de vie favorable à leur retour dans la région après leurs études. «Je suis impatient de pouvoir m’asseoir avec le conseil, les organisations et les citoyens afin que l’on puisse se concerter et passer à l’action.» Il admet être conscient que des efforts sont présentement déployés dans la région mais, selon lui, ça ne suffit pas. Il faut mettre en place de réelles solutions pour favoriser la rétention et rendre plus abordable la vie à Chibougamau.

Soutenir la communauté d’affaires

S’il est élu le 5 novembre prochain, Daniel Bergeron aspire à soutenir davantage les entrepreneurs locaux. «Je vais travailler avec eux, les écouter, poser un diagnostic et mettre en place les changements qui s’imposent.» Lui-même entrepreneur, il estime que les choses doivent évoluer vers plus d’ouverture et qu’il faut arrêter de mettre des bâtons dans les roues aux gens d’affaires qui ont des projets porteurs.