Clément Breton est le nouveau propriétaire d’IGA Chibougamau

Propriétaire du marché d’alimentation Tradition à Chapais depuis 2001, Clément Breton songeait à faire un peu moins d’heures et profiter un peu de la vie. Des représentants de la compagnie Sobeys l’ont rencontré et, le 11 mars dernier, il devenait officiellement propriétaire d’IGA Chibougamau.

Une rumeur circulait depuis quelques temps et, il y a environ 2 mois, le nom de Clément Breton a circulé comme nouveau propriétaire d’IGA Chibougamau. Il aura fallu attendre la signature des contrats avant de pouvoir officialiser cette vente qui touche 65 employés. Nous avons donc rencontré le nouveau propriétaire la semaine dernière. Dès le début, Clément Breton a trouvé que l’offre de Sobeys présentait un très beau défi. « À Chapais, j’ai de bons employés qui travaillent depuis plusieurs années au magasin et cela va très bien. IGA Chibougamau, c’est un très beau défi qui m’a immédiatement intéressé. J’envisageais faire moins d’heures à Chapais et, d’une certaine façon, c’est ce qui va arriver. Je veux être très présent à Chibougamau, car il y a de beaux projets qui s’en viennent ». Le nouveau propriétaire garde aussi le marché d’alimentation de Chapais et souligne que Doris Bouchard en devient la directrice. « Doris a 15 ans d’expérience et je n’ai aucune inquiétude, elle a toujours fait un bon travail à Chapais. »

De grosses rénovations

Celui qui est dans le marché de l’alimentation depuis 38 ans se prépare maintenant pour de grosses rénovations. « Nous travaillons présentement sur les plans, car il va y avoir de grosses rénovations qui s’en viennent. Je peux préciser que les travaux devraient débuter à l’automne 2019 et j’aimerais que tout soit terminé pour la période des fêtes. Je suis assuré que la clientèle va apprécier ces changements qui étaient devenus nécessaires. »

