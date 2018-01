Club Auto-neige de Chibougamau : La saison 2017-2018 est lancée

Crédit photo : Courtoisie

Le Club Auto-neige de Chibougamau a tenu au début du mois de janvier son souper d’ouverture au Centre de villégiature Marina Chibougamau. Le lancement de la saison s’est fait avec une salle remplie à pleine capacité (près de 125 convives). La Marina Chibougamau accueillera encore cette année les différentes activités du club dont les essais des nouvelles motoneiges.

Reconnaissance bénévole

Lors de la soirée d’ouverture le Club Auto-neige de Chibougamau a souligné le travail de Tony Laflamme, un bénévole qui a œuvré au sein du club pendant de nombreuses années et qui a quitté l’organisation depuis. Lors du souper, celui-ci a reçu une plaque commémorative soulignant son implication au sein du club et de la FCMQ.

Saison hâtive

Comme partout au Québec, la saison de motoneige dans le secteur de Chibougamau a débuté très tôt cette année. Les surfaceuses du club sont en opération depuis le début de décembre. Au moment de la parution du journal, l’ensemble des sentiers sont en excellentes conditions et surfacés régulièrement. Le sentier 93 vers le lac Saint-Jean est aussi accessible, mais il est conseillé de vérifier sur le site Internet du club pour les conditions mises à jour de sentiers (motoneigechibougamau.ca).

Un nombre de membres en augmentation

Pour une deuxième année consécutive, le club de Chibougamau a connu une excellente prévente de droit d’accès. L’arrivée hâtive de la neige encore cette année n’est surement pas étrangère au phénomène. Depuis deux ans, la motoneige connait un regain de popularité à travers le Québec tout entier. La direction du club tient à préciser que les usagers des sentiers entretenus par l’organisation doivent détenir un droit d’accès pour y circuler mais qu’ils doivent aussi se conformer à la règlementation provinciale sur la loi des VHR.

Suite à l’assemblée générale annuelle, le C.A. du club a nommé son exécutif. Mario Simard continuera son travail à la présidence avec, à ses cotés, Nicolas Lemieux à la vice-présidence, Réal et Raymond Simard à la signalisation, Guy Tremblay au recrutement des membres, René Martel aux communications et à la sécurité, Clément Gaudreault et Michel Perreault aux activités. Paul Dicaire et Manon Fournier complètent le C.A. à titre de directeur et directrice.