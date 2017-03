La Ville soutiendra financièrement le club de golf

Crédit photo : Archives

Depuis quelques années, la température cause des maux de tête aux différents clubs de golf de la province. Celui de Chibougamau-Chapais ne fait pas exception à la règle. Il a donc proposé un plan de restructuration pour les trois prochaines années qui a été accepté par le conseil municipal de Chibougamau.

Le conseil municipal a donc autorisé la signature d’un protocole d’entente de soutien financier pour une somme maximale de 35 000 $ répartie sur 3 ans. Un maximum de 15 000 $ pourra être déboursé en 2017 et de 10 000 $ pour chacune des années 2018 et 2019.

Au cours des dernières années, la direction du Club de golf de Chibougamau-Chapais a toujours voulu garder des objectifs bien précis pour la bonne marche de ses opérations et pour préserver une offre de service adéquate à sa clientèle. La qualité du terrain fait l’objet de l’orgueil de ses membres et une incitation importante pour ceux qui voudraient en devenir membre. Au fil des ans, le conseil d’administration et son président, Ghislain Desjardins, ont travaillé fort pour conserver un tarif d’abonnement à un cout raisonnable pour ses membres ainsi qu’aux juniors. Le club poursuit aussi un programme d’initiation au golf très avantageux pour les enfants.

Le directeur général, Michel Lallemand, vise toujours une excellente collaboration avec les organismes de la municipalité afin de favoriser une augmentation de revenus de location de ses salles