Le Club de karaté Shotokan se classe 2e au provincial

Crédit photo : Archives

Le 6 mai dernier se tenait, à Alma, la compétition provinciale de karaté Shotokan « Coupe Jeunesse 2017 ». Vingt-six karatékas du Club de karaté Shotokan Chapais-Chibougamau se sont présentés à cet évènement annuel et se sont mesurés aux deux-cents autres participants de la province dans les épreuves de kata, kata équipe et kumite (combat).

L’année dernière, le Club de karaté Shotokan Chapais-Chibougamau s’était classé en quatrième position. Cette année, le club a super bien performé avec une deuxième position. Chaque club devait choisir 10 membres de moins de 17 ans. Le club de Chapais-Chibougamau a terminé avec le même nombre de points que le club Tai Sei de Montréal. Le comité organisateur a compilé le nombre de médailles d’or et c’est le club Tai Sei avec une médaille d’or de plus qui a remporté la Coupe.

Selon les sensei Claude Bédard, Sylvain Tremblay, Réal Lavoie et Vickie Simard : « Les participants ont très bien performé cette année, et nous en sommes vraiment fiers, avec un total de 11 médailles d’or, 8 d’argent et 14 de bronze. Félicitations à tous les participants. Un gros merci à tous les instructeurs et assistants instructeurs pour leur excellent travail, tout au long de l’année. »

Pour ceux qui le désirent les cours de karaté vont se poursuive tout au long du mois de juin.

Les membres du conseil d’administration du Club de karaté Shotokan Chapais-Chibougamau ont tenu à souhaiter un bel été à toute la population de la région.