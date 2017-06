La collecte de fonds se poursuit pour Valérie Boulanger

Crédit photo : La Sentinelle

Le défi que s’est lancé Valérie Boulanger de marcher pendant 22 jours pour se rendre au camp de base de l’Everest devient de plus en plus une réalité. La collecte de fonds se poursuit et des activités sont prévues pour les prochaines semaines.

Valérie Boulanger a combattu un cancer de l’intestin alors qu’elle était enceinte. Elle a aussi subi une opération pour une colostomie permanente. Après 7 mois de traitements de chimiothérapie, elle ne veut plus regarder en arrière et se lance un véritable défi. Elle décide de se joindre à un groupe qui organise une randonnée de 22 jours pour se rendre au camp de base de l’Everest. Elle débute donc une collecte de fond alors que 80% de l’argent qu’elle ramasse sera versé à Rando Québec et son programme « Jeunes en chantier ».

Elle ne lâche pas

L’éditrice du journal La Sentinelle, Karine Desbiens, a trouvé que Valérie prônait les mêmes valeurs que son entreprise, soit persévérance, détermination, courage et résilience. La semaine dernière, elle lui a remis un chèque pour l’encourager à poursuivre sa levée de fonds. À cette occasion, la courageuse jeune femme mentionnait que le groupe de 18 personnes qui devait être de l’aventure est passé à 5 ou 6. Cependant, cela ne change rien pour elle alors qu’elle a ramassé plus de 2 000 $ et qu’elle poursuit sa collecte.

Bingo en plein air

Le premier juillet, au sentier pédestre près du stationnement de la plage, elle organise un bingo en plein air alors que les gens devront marcher dans le sentier pour trouver les numéros sur leurs cartes. C’est une activité familiale qui se déroulera à compter de 13 heures. Des soirées seront aussi organisées à La Chaumière et au Motel Nordic dans les prochaines semaines.