Communauté métisse: Luc Michaud se rendra à Ottawa

Après avoir fait connaitre la formation de la première Communauté métisse dans le nord du Québec, le chef Luc Michaud va se rendre à Ottawa pour renseigner les députés sur les buts et objectifs de la Communauté autochtone Chibougamau-Chapais Eeyou Istchee. Celle-ci regroupera plus de 400 membres au cours des prochaines semaines.

C’est en compagnie du grand chef du gouvernement de la Confédération des peuples autochtones du Canada, Guillaume Carle, que le chef Luc Michaud se rendra à Ottawa. Ce dernier mentionne : « Il est important de faire reconnaitre le jugement de la Cour suprême du Canada dans le dossier Harry Daniels du 14 avril 2016. Il faut donc bien renseigner nos députés sur ce dossier, car il est essentiel que le Gouvernement du Canada reconnaisse ce jugement. Il ne faut pas oublier que celui-ci a déjà négocié avec des Métis de l’Ontario et de l’Ouest canadien. Il devra le faire avec nous aussi. Je vais aussi rencontrer le député Jean Boucher pour faire le point avec lui sur la nouvelle communauté autochtone de son comté. »

Grande fierté

Luc Michaud souligne que la Communauté autochtone Chibougamau-Chapais Eeyou Istchee va compter plus de 400 membres d’ici quelques semaines. « Nous sommes très heureux de la réponse de la population qui s’informe beaucoup sur la nouvelle communauté. D’ici quelques semaines, nous aurons plus de 400 membres; c’est vraiment intéressant. L’entrevue du 25 janvier dans le journal La Sentinelle a eu des répercussions partout dans la région. C’est très positif. Il ne faut pas oublier que notre mission est aussi de promouvoir les activités traditionnelles pour les Métis et exprimer notre fierté d’appartenir à cette belle communauté. »