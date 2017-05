Les communautés forestières du Québec rencontraient Justin Trudeau

Crédit photo : Deposit photos

Une délégation de mairesses et de maires de différentes régions forestières du Québec a rencontré la semaine dernière à Montréal, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, en marge des Assises 2017 de l’Union des municipalités du Québec (UMQ).

Ils ont profité de l’occasion pour partager leurs préoccupations quant aux impacts néfastes du conflit commercial entre le Canada et les États-Unis sur le bois d’œuvre résineux pour l’économie de toutes les régions du Québec. Ils ont également rappelé à monsieur Trudeau la nécessité que le gouvernement fédéral soutienne l’industrie forestière et conclue avec son partenaire américain un nouvel accord sur le bois d’œuvre qui tienne compte du cas spécifique du Québec.

Selon le vice-président de l’UMQ, Alexandre Cusson, le premier ministre s’est montré sensible envers leurs préoccupations et celles des communautés forestières dans le dossier du bois d’œuvre. Monsieur Cusson précise : « Il s’est engagé à soutenir les entreprises et les régions affectées par la surtaxe américaine sur les exportations de bois d’œuvre québécois et canadien et à défendre vigoureusement les intérêts forestiers du Québec et du Canada dans ses représentations auprès du président Donald Trump. (…).»