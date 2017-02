Consultation publique sur l’activité forestière du Nord

Crédit photo : Archives - Tc média

La population sera invitée à se prononcer et à poser des questions sur les coupes de bois et les autres activités forestières prévues jusqu’en 2018 dans le Nord-du-Québec.

Cette consultation publique sur les plans d’aménagement forestier se déroulera à Beaucanton à Matagami le mercredi 8 février au salon Xstrata de l’Hôtel-Motel Matagami. Des rencontres se tiendront aussi à Lebel-sur-Quévillon et à Chibougamau le 9 février.

Au cours des prochaines années, différents travaux seront réalisés en forêt. Les plans d’aménagement forestier intégré indiquent concrètement les secteurs où il pourrait y avoir de la coupe de bois, de la préparation de terrain, du reboisement, du débroussaillage, etc. De plus, pour accéder à ces chantiers potentiels, des chemins et autres infrastructures devront être construits ou améliorés et ceux-ci feront également l’objet de cette consultation.

Les professionnels du ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs souhaitent connaître les préoccupations des utilisateurs de la forêt liées aux activités forestières planifiées. Il est également possible de consulter les plans d’aménagements jusqu’au 24 février sur le site web du Ministère ou directement dans l’un des bureaux. Plus de détails sont disponibles au 819 763-3388, poste 257.