Création d’une première communauté métisse dans le Nord du Québec

Des citoyens de Chibougamau-Chapais, après avoir fait leurs recherches généalogiques ou test ADN, ont décidé de faire valoir et faire reconnaitre leurs droits, en constituant une première communauté métisse dans la région Nord-du-Québec.

La Communauté Autochtone Chibougamau-Chapais Eeyou Istchee a été fondée au mois de juillet 2016, sous l’égide de la Confédération des peuples autochtones du Canada. Elle compte aujourd’hui plus de trois cents membres actifs. Parmi ces membres, neuf siègent au conseil d’administration de l’organisme à but non lucratif, enregistré au registre à la société canadienne. Ceux-ci ont élu leur chef en la personne de Luc Michaud. Ce dernier explique : « Nous avons pris cette décision suite au jugement de la Cour suprême du Canada dans le dossier Harry Daniels du 14 avril 2016, qui dit : « L’arrêt Harry Daniels confirme que le contexte historique, philosophique et linguistique à l’égard des indiens visés par l’article 91(24) de la Loi des indiens, englobent tous les peuples autochtones, y compris les indiens non-inscrits et les métis, reconnaissant ainsi à ces derniers, les mêmes droits que les indiens statués vivants sur des réserves et hors-réserves partout au Canada».

Des ententes

La nouvelle Communauté Autochtone s’est donnée comme objectif de défendre les intérêts des Métis, faire connaitre leurs droits et coordonner les efforts de ces derniers pour promouvoir leurs intérêts communs dans une action collective nationale. Le chef Michaud mentionne : « Nous voulons promouvoir les activités traditionnelles pour les Métis, les soutenir dans leurs efforts pour faire naitre la fraternité sociale, la dignité et la compréhension humaine et contribuer à mieux faire comprendre à notre peuple son histoire, ses réalisations et ses apports à la société canadienne».

Le nouveau chef espère conclure des ententes avec tout gouvernement et/ou autorité municipale, locale ou autre qui semble favorable aux objectifs de l’organisation afin d’obtenir de ceux-ci des droits, privilèges ou des accompagnements avantageux pour les membres de l’organisation.

De la fierté

La Communauté Autochtone veut aussi améliorer les conditions des Métis dans le domaine économique et social ainsi qu’en matière de santé et bien-être et de droits fondamentaux, politiques, culturels et spirituels. Le chef Luc Michaud ajoute : « Nous sommes plus que jamais fiers de cette reconnaissance, et c’est avec une immense joie que nous joignons la grande famille autochtone du Canada afin d’honorer la mémoire de nos ancêtres métis qui ont célébrés l’amour entre deux peuples et ainsi perpétuer nos lignées ».