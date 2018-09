Cyclodons : Un montant record de 34 743 $

Crédit photo : Maxime Charron

À l’occasion de sa 5eédition, un montant record de 34 743 $ a été amassé lors de la 5eédition du Cyclodons Goldcorp Éléonore à la mémoire de Serge Lapointe.

Samedi matin, une température assez froide n’a pas empêché 90 cyclistes de prendre le départ de la 5eédition du Cyclodons. Ceux-ci étaient regroupés au Centre de santé René Ricard de Chapais et vers 10 heures, ils ont pris le départ pour se rendre à la première étape, soit chez Barrette Chapais. « Tout s’est très bien déroulé. Nous avions un très bon groupe de bénévoles et ce fut une réussite sur toute la ligne. Nous avions 105 inscriptions, mais 90 cyclistes ont pris le départ. Nous avons battu le montant de l’an passé alors que 33 717 $ avaient été amassés. C’est donc un record et la Fondation des centres de santé de Chibougamau-Chapais confirme qu’il y aura sûrement une 6eédition l’an prochain », a souligné l’une des responsables Édith Laporte.

Un arrêt spécial

En arrivant dans la municipalité de Chibougamau, les cyclistes ont fait un arrêt chez Chibougamau Automobiles et ont gardé une minute de silence, madame Laporte explique : « Le Cyclodons souligne la perte d’un grand bénévole, Serge Lapointe. Cela fait 5 ans que Serge est décédé et il travaillait chez Chibougamau Automobiles lors de son décès. C’est pourquoi nous avons choisi cet endroit pour garder une minute de silence. »

C’est au son de la musique que la délégation a fait son arrivée au Centre de santé de Chibougamau et chaque participant et chaque bénévole peut être fier, car ensemble, ils ont fait la différence.