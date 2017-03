Dave Simard à nouveau sous les verrous

Crédit photo : Archives

Le jeune homme de 32 ans de Chibougamau était de retour en cour la semaine passée devant la juge Isabelle Boillat pour faire face à de nouvelles accusations de bris de probation et de possession de cocaïne en but d’en faire le trafic.

Bris de probation

Dave Simard s’est présenté à la cour mercredi dernier menottes aux poignets pour son enquête de remise en liberté. L’homme, qui faisait déjà face à des accusions de possession de drogue et qui avait été remis en liberté au début du mois de décembre dernier, a été incarcéré à nouveau le 1 mars pour non-respect de ses conditions. Il se serait trouvé dans un établissement licencié après 23 heures alors que les conditions de remise en liberté le lui interdisaient. C’est que, Simard, pour retrouver sa liberté en décembre, avait pris l’engagement de ne pas se trouver dans un bar, une discothèque ou un établissement licencié, en plus de ne pas sortir entre 23 h et 6 h du matin.

Nouvelle accusation

La procureure de la Couronne, Me Marianne Robert, a également déposé une nouvelle accusation dans le dossier. Cette nouvelle accusation de possession de cocaïne dans le but d’en faire le trafic est en relation avec la perquisition du début décembre, alors qu’une accusation de possession de drogue avait déjà été déposée.

Suite à ces nouveaux évènements, l’avocat de Dave Simard, Me Jean Girard, a demandé à la juge Isabelle Boillat un délai pour prendre connaissance des nouveaux éléments au dossier. La cour a donc fixé l’enquête de remise en liberté de l’accusé au 4 avril prochain. Simard restera en détention jusqu’à sa prochaine comparution.