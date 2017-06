Moins de pluie que l’année dernière dans le Nord-du-Québec

Crédit photo : Archives

Pour la région Nord-du-Québec, il semble que l’on pourra oublier l’été 2016 avec une température un peu plus normale, c’est-à-dire avec moins de pluie…

C’est toujours inquiétant de discuter avec le chef d’équipe-météorologique à MétéoMédia, André Monette. Est-ce qu’il va nous annoncer un été comme l’an passé? Dès le début de la conversation, il s’est voulu rassurant. « Ce sera moins spectaculaire que l’an passé au niveau de la pluie. La température pour le Nord-du-Québec reviendra à la normale. Entre le 1 juin et le 31 aout, nous prévoyons une moyenne de 21°C le jour et de 9°C la nuit. Il est évident que ce sera un peu plus frais au début de juin, mais cela reviendra rapidement à ces normales. »

Au cours de ces trois mois, MétéoMédia prévoit 325 mm de pluie, ce qui est définitivement dans la moyenne saisonnière. « Cela veut dire qu’il ne devrait pas y avoir trop de journées gâchées par la pluie, donc un été qui risque d’être agréable pour tout le monde », précise le chef d’équipe-météorologique.