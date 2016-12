Crédit photo : Facebook

Après une 5e édition, certes la plus époustouflante, l’organisation du Défi Xtrême se retire au sommet de sa gloire en remportant l’événement coup de cœur junior de l’année, au Gala Sport Excellence Baie-James.

L’un des piliers de cette organisation, Francis Dufour, précise : « Plusieurs facteurs nous ont fait réfléchir. Cette décision ne fût pas facile à prendre pour notre organisation, mais le groupe de directeurs en place a jugé que la tâche était désormais trop lourde à supporter pour continuer à progresser dans cet évènement. Étant une jeune organisation, les nouveaux défis personnels autant familial que professionnel nous ont motivé à prendre cette décision déchirante. »

Objectifs atteints

Francis Dufour poursuit : « Nous considérons que nous avons atteints nos objectifs qui étaient de faire découvrir un nouveau sport excitant, de faire rayonner la région sur la scène internationale et de faire la promotion de l’activité physique et des saines habitudes de vie. Il ne faut pas oublier que le Défi Xtrême a commencé dans un appartement d’étudiant de Chicoutimi avec une idée folle en 2010, alors que le sport mondial était une nouveauté. L’organisation faisait les allers-retours hebdomadaires entre Chicoutimi et Chibougamau pour venir arroser dans les températures glaciales du Nord. L’objectif ultime était de mettre en place un circuit provincial et nous avons réussi à y parvenir l’an dernier en accueillant même la grande finale. »

Francis Dufour a tenu à remercier ceux qui ont supporté cette jeune équipe : « Vous avez été nombreux à nous supporter au cours des 5 dernières années malgré le fait que nous étions une jeune équipe inexpérimentée. Malgré tout, nous avons grandi aux mêmes rythmes que notre événement, y apportant chaque année de belles améliorations. C’est grâce à vous si nous avons pu réaliser nos objectifs, et pour cela, l’organisation vous en remercie grandement. Sans l’appui des partenaires de notre belle région, des nombreux bénévoles qui nous ont donné du temps, des participants qui ont dû faire plusieurs centaines de kilomètres pour venir se donner en spectacle et finalement des milliers de spectateurs qui ont bravé le froid, le Défi Xtrême n’aurait jamais pu être ce qu’il a été ».

Une pause pour mieux revenir

Il ne faudrait cependant pas penser que c’est la fin pour ce groupe d’amis qui aura toujours la tête pleine d’idées «extrêmes». « L’organisation du Défi Xtrême ne sera jamais effacée, nous prenons seulement une pause pour revenir avec d’autres idées ‘’Xtrêmes’’!