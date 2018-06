Des Chibougamois au téléthon Enfant Soleil

Crédit photo : Courtoisie

C’est après avoir regardé le téléthon Opération Enfant Soleil l’an dernier qu’Élicia, Katia et Gabrielle, se sont senties interpellées. La semaine dernière, elles ont remis un chèque en direct à la télé.

Étant nés prématurément, Élicia et ses frères ont eu besoin de certains appareils financés par Opération Enfant Soleil. Gabrielle a, elle aussi, connu quelques difficultés de santé à la naissance. Tout cela mis ensemble a fait qu’elles se sont données pour défi d’amasser le plus de sous pour cette cause.

Activités

Les trois filles ont donc commencé à réaliser des activités de financement en débutant par un tirage qui a eu lieu lors du Festival en aout, l’an dernier. Pour ce faire, elles ont dû user de débrouillardise afin d’aller chercher des commanditaires pour les prix. Au final, ce tirage a connu un véritable succès.

Ensuite, d’autres activités ont suivi dont un bingo Tupperware et une vente de pâtisseries à Place le chainon. Elles ont aussi tenu deux journées pyjamas à l’école Vatican II. Lors de cette journée, les élèves avaient le privilège de porter leur pyjama en échange de 2 $.

En janvier, elles ont organisé une session de yoga familial ainsi qu’une journée Coupe de griffes en collaboration avec Aquarium Richard en plus d’une soirée d’improvisation à l’école Vatican II. Avec ces activités et les tirelires déposées dans plusieurs commerces, elles ont réussi à amasser 6 920 $.

« Merci à la population car, sans elle, le montant n’aurait jamais été aussi important. Chaque don a compté. Et les filles sont immensément fières d’elles-mêmes! », a indiqué Valérie Méroz, chef de l’équipe Bouchard-Truchon.