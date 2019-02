Des compteurs d’eau à partir de septembre prochain

Crédit photo : Pixabay

Le ministère des Affaires municipales oblige les municipalités à installer des compteurs d’eau afin d’avoir un portrait global de l’utilisation de l’eau dans les municipalités du Québec. Le ministère espère ainsi avoir des cibles pour diminuer la consommation de l’eau. Nancy Bouchard, coordonnatrice à la planification du Service technique et hygiène du milieu, travaille sur ce dossier à la Ville de Chibougamau.

Nancy Bouchard souligne qu’avant de parler de l’installation des compteurs d’eau, il faut effectuer des relevés afin de connaitre les différents types de compteurs qu’il faudra installer. « Ce n’est pas tous les commerces et toutes les résidences de la municipalité qui sont touchés par ce projet. Il y aura environ 300 grands utilisateurs d’eau comme des restaurants, des hôtels et des écoles ainsi que 60 résidences. Il faudra environ 4 à 6 semaines pour effectuer ces relevés afin de connaitre les besoins en matériel, car il y a des normes à respecter. Par la suite, nous irons en appel d’offre pour l’achat et l’installation des compteurs d’eau. » Tous les couts seront défrayés par la Vile de Chibougamau.

Lecture à distance

Même si rien n’est encore défini sur la question, la coordonnatrice à la planification mentionne que le relevé de ces compteurs peut se faire à distance, soit à partir d’un camion où un préposé circule et effectue les relevés. « Nos démarches sont reliées directement aux demandes du ministère des Affaires municipales. Le but est d’avoir des relevés de la consommation de l’eau dans la municipalité. Il n’est pas question pour l’instant de fixer des couts à cette consommation. »

La Ville de Chibougamau a des échéances à respecter, car le ministère demande que ces compteurs d’eau soient en opération d’ici le 1 septembre 2019.