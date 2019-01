Des équipements de ski de fond disponibles gratuitement au Mont-Chalco

Crédit photo : Archives

Cette année, le centre de ski Mont-Chalco s’est donné comme mission de développer encore plus le ski de fond alors qu’il entretient 22 kilomètres de pistes. C’est ainsi que, pour les jeunes de 12 ans et moins, des équipements de ski de fond seront disponibles gratuitement dans les prochaines semaines.

Le directeur du centre de ski Mont-Chalco, Martin Chiasson, était heureux de nous souligner cette belle nouveauté. « C’est dans le cadre d’un projet qui a pour objectif de faire bouger les jeunes La petite Expé qu’une demande a été faite et nous avons été acceptés. Nous devrions recevoir des équipements de ski de fond dans les prochaines semaines pour les jeunes de 11 ans et moins. D’un autre côté, le centre fait de la location pour des équipements de ski alpin pour les jeunes et les adultes, mais pas pour le ski de fond. Une demande a été faite pour acquérir des équipements pour les adultes et nous attendons une réponse incessamment. »

Fat bike

En collaboration avec Vélogamik, une piste de 8 kilomètres pour la pratique du fat bike est entretenue et permet aux adeptes de ce sport de circuler sur une magnifique piste.