Des investissements souhaités de 32 M$ sur trois ans à Chibougamau

Crédit photo : Archives

Le plan triennal d’immobilisation (PTI) de la ville de Chibougamau a été adopté à la dernière séance du conseil de l’année 2018 len décembre dernier. L’administration de Manon Cyr espère faire des investissements de l’ordre de 32,1 M$ dans les trois prochaines années, si toutes les étoiles sont alignées. Toutefois, plusieurs investissements dépendent de subventions gouvernementales de toutes sortes ce qui pourraient compromettre certains projets si elles n’étaient plus disponibles ou si la municipalité ne se qualifiait pas au moment de faire les investissements.

L’année 2019

Encore une fois cette année, c’est le département de l’hygiène du milieu qui reçoit la majorité des investissements avec 7,3 M$. La séparation du collecteur principal et la réfection des infrastructures du secteur Dubuc couteront 2,4 M$ aux contribuables. Cependant, une subvention est possible à la hauteur de 85 %. La réfection des avenues Rand et du Parc est devenue nécessaire puisqu’elles sont devenues vétustes, ce secteur ayant connu plusieurs bris majeurs en 2018. Cette réfection coutera 2,3 M$. Dans les autres dépenses importantes de ce département, l’ouverture et la fermeture des cellules du lieu d’enfouissement technique (LET) coutera l’an prochain 1,3 M$.

Pour les autres départements, les sommes sont beaucoup moins impressionnantes. En transport, par exemple, les investissements prévus sont de 790 000 $, dont l’achat d’une niveleuse usagée 2017 au cout de 300 000 $ pour remplacer celle du modèle 1994 qui n’est plus conforme pour l’entretien des routes effectuée par le ministère des Transports, le remplacement de véhicules du parc mobile qui sont à leur fin de vie utile et l’installation d’une borne pour les véhicules électriques au cout de 55 000 $. Pour ce qui est du pavage ce sont 250 000$ par année qui sont prévus pour les trois prochains budgets.

Au niveau des loisirs et de la culture, la Zamboni de l’aréna qui a plus de 25 ans doit être remplacée (180 000 $). Dans le cadre des 100 ans du club Lions, le club veut revitaliser leur parc et la ville participera à la hauteur de 50 000 $. Il y aura 40 000 $ pour la pente école du Mont-Chalco et 20 000 $ seront réservés au camping municipal. Les plans et devis (125 000 $) pour un terrain synthétique de soccer-football sont prévus, mais c’est conditionnel à une subvention d’au moins 50 % du gouvernement québécois. Il y a aussi un montant de 75 000 $ pour une étude de besoin au sujet d’une salle multifonctionnelle, église ou autre site.

2020-2021

Nous nous sommes moins attardés aux deux autres années du PTI puisque, très souvent, les sommes projetées sont conditionnelles à une grande quantité de variables. Ce ne sont là que quelques chiffres qui ont attiré notre attention en analysant le PTI. Nous vous invitons à consulter ce document qui est disponible sur le site de la ville de Chibougamau.