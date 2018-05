Deux directeurs généraux font le point

Crédit photo : Guy Tremblay

C’est à West Palm Beach en Floride que le directeur général du Club de golf de Chibougamau-Chapais, Michel Lallemand, a rencontré le nouveau directeur général du Golf Domaine Lac-Saint-Jean, anciennement Club de golf St-Prime, Roger Caron.

Initiateur du projet de relocalisation du Club de golf de Chibougamau il y 25 ans, Roger Caron a travaillé au cours des dernières années, dans l’amélioration du terrain situé à St-Prime. Pour la saison 2018, il occupera la fonction de directeur général à cet endroit et le conseil d’administration a profité de l’occasion pour changer le nom et donner un logo plus moderne au club de golf. « Au cours des dernières années, il y a eu beaucoup d’améliorations sur le terrain. Nous avons aussi procéder à la vente de terrains afin d’éponger la dette du club de golf. J’ai déjà hâte de débuter la saison 2018 et j’ai bien aimé les discussions avec mon ami Michel Lallemand », a mentionné Roger Caron à quelques jours de son retour au Québec.

Un nouveau défi

De son côté, le directeur général Michel Lallemand était heureux de souligner que les échanges entre Chibougamau et Domaine Lac-Saint-Jean ont été renouvelés pour la saison 2018 : « Les membres de Chibougamau pourront se rendre jouer au Domaine Lac-Saint-Jean gratuitement pour deux 18 trous et ce sera la même chose pour les membres du Domaine Lac-Saint-Jean à Chibougamau. Je veux profiter de l’occasion pour souhaiter bonne chance à mon ami Roger Caron dans ce nouveau défi qu’il a décidé de relever. Les rénovations qu’il a apportées sur le terrain sont fantastiques et je suis sûr qu’il vivra une belle expérience à son nouveau poste. »