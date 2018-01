Deux jours de challenge sur glace

Crédit photo : Courtoisie

(Kathy Imbeault, collaboration spéciale)

En fin de semaine se tenait la 3e édition du Challenge sur glace Sports plein air présentée par le Club Mx Chibougamau.

Depuis 2 ans, cette course d’ovale sur glace était présentée directement sur le lac Sauvage, mais pas cette année. Le Club Mx Chibougamau ayant fait l’acquisition du « pit à Patino », emplacement constitué majoritairement de terre, le Club Mx « a misé et travaillé extrêmement fort pour construire une piste ovale et qui sera là pour rester. »

Une ovale d’une dimension et d’une forme qui est digne des plus grandes pistes internationales déjà construite ailleurs dans le monde, mais unique dans notre région ainsi que dans le circuit Cvm.

Topo challenge

Deux jours de course de 8 heures jusqu’à 16 heures. « Nos attentes étaient quand même haute, mais restant dans la logique », souligne l’organisation.

Beaucoup de bénévoles et des entreprises d’ici ont donné énormément d’argent et de temps pour construire le rêve de Bernard Bouchard (Président du Club Mx Chibougamau). Nous voulions donc leur donner la monnaie de leur pièce en leur livrant un spectacle de haut calibre et aussi, d’essayer de rendre nos Chibougamois un peu plus fan de ce merveilleux sport qui est la course de vitesse sur ovale de glace.

En dépit du froid extrême, l’événement a tout de même attiré 350 spectateurs et le spectacle a fait oublier le froid ressenti.

Un chapiteau chauffé était aménagé sur place offrant une vue directement sur la piste.