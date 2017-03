Un deuxième mandat à la présidence pour Stéphane Tremblay

Crédit photo : Courtoisie

À la fin janvier, lors de son assemblée générale, l’Association chasse et pêche de Chibougamau s’est donné un nouveau bureau de direction. Stéphane Tremblay a accepté un deuxième mandat à la présidence de cette association.

Stéphane Tremblay ne cache pas qu’il a accepté un autre mandat à la présidence parce que l’Association chasse et pêche de Chibougamau est très active et qu’il avait fait une belle année en 2016. « L’an passé, nous avions environ 1 150 membres et toutes nos activités ont très bien fonctionnées. Les cartes de membre passeront de 22 $ à 25 $ cette année. Nous avons plusieurs projets et j’ai la confirmation de la plupart de nos partenaires et commanditaires pour la nouvelle année. C’est donc très motivant de poursuivre à la présidence avec une équipe dynamique. »

Dès le 18 mars, il y aura présentation de la soirée Chasse Maniac au Club de golf de Chibougamau. Il y a aussi une activité familiale de pêche sur la glace les 25 et 26 mars. Au mois de mai, c’est le traditionnel Salon du commerce qui envahira l’aréna de Chibougamau.

Tournoi de pêche

Il ne faut pas oublier une grande activité pour les amateurs de chasse avec la chasse à l’ours au printemps. « Nous avons des projets à l’étude comme le retour à un tournoi de pêche. En juillet, nous aurons encore le tournoi amical de pêche Réjean Dion, mais certains membres aimeraient avoir un autre tournoi de pêche. Nous regardons ce projet attention et une décision sera prise incessamment. » Il y aura aussi les conteneurs à déchets qui seront installés pour les résidus de chasse et de pêche. « J’aimerais que ceux-ci soient installés dès le mois de mai. J’aurai une confirmation dans les prochaines semaines », ajoute ce dernier.

À l’automne, l’association reviendra avec son grand concours de panache qui est très populaire auprès des membres.