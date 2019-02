Dex Savage cible le championnat

Crédit photo : Courtoisie

Absent des compétitions de motoneige depuis plus de 2 ans, Dex Savage a effectué un retour à la compétition sur Arctic Cat au milieu de janvier. Il a participé à la première ronde du Circuit SCMX qui se déroulait au Grand Prix de Shawinigan. Tout un retour alors qu’il a remporté la grande finale et le nouveau trophée à l’effigie du célèbre 789, Nathaniel Bosum.

Dex Savage n’avait pas participé à une compétition de motoneige depuis février 2016 alors qu’il avait eu un accident en motoneige et s’était fracturé une jambe. Il avait donc mis en veilleuse un sport qu’il affectionnait particulièrement. Cette année, avec la collaboration de Sport plein air Chibougamau, il a décidé de revenir à la compétition et de se rendre au Grand Prix de Shawinigan. « Je suis en forme et j’ai confiance en ma machine. J’ai bien l’intention de participer aux 7 courses du Circuit SCMX. »

Un trophée spécial

Un magnifique trophée en la mémoire de Nathaniel Bosum décédé l’an dernier a été conçu et confectionné par Lettrage Waldi et sera remis à chaque année lors de la grande finale. Les parents de Nathaniel étaient à Shawinigan pour cette présentation. Dex Savage a été très touché par le fait de remporter ce trophée. » Ce fut très spécial de voir que l’on me remette le trophée en l’honneur de Nathaniel. Celui-ci était un bon camarade et un fier compétiteur. À partir de ce succès, il est évident que je vais travailler fort. »

Grand Prix de Valcourt

La prochaine ronde du Circuit SCMX ne sera pas de tout repos pour le coureur chibougamois. « Au début de février, c’est le Grand Prix Ski-doo de Valcourt. Je sais très bien que la compétition sera très relevée. Je vais donc poursuivre mon entrainement et j’ai bien confiance. Je ne vise rien de moins que le championnat à la fin de la saison. »

Soulignons que le Grand Prix Ski-doo de Valcourt est considéré comme le plus gros évènement hivernal de sports motorisés au monde. La 37e édition prévoit attirer plus de 30 000 spectateurs avec la présentation de 26 catégories de compétition.