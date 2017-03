« Les discussions ont été positives et j’entrevois une bonne saison »

Crédit photo : Guy Tremblay

Suite à l’assemblée générale du Club de golf de Chibougamau-Chapais, le directeur général, Michel Lallemand, a eu des propos très positifs pour la prochaine saison de golf alors que la saison 2016 a été très difficile et a exigé une grande restructuration financière.

Dès le début, le directeur général, Michel Lallemand, a tenu à souligner la bonne participation des membres. Près de 30 personnes ont assisté à l’assemblée générale, ce qui a permis une bonne discussion et donné une plus grande facilité à combler les postes vacants au conseil d’administration. Le directeur général souligne qu’en 2016, la température a été un grand facteur en ce qui regarde l’achalandage et l’annulation de certains tournois. Il faut ajouter à cela la réparation de la toiture, l’installation nécessaire de filets au terrain de pratique près des maisons.

Michel Lallemand précise : « Nous avons eu de bons échanges tout au long de la soirée. C’est vraiment encourageant pour la prochaine année. Il y a des points positifs comme la collaboration de deux grands partenaires qui nous permettent une légère augmentation des tarifs pour la prochaine saison, seulement 20 $ pour les adultes. Les autres ne seront pas touchés. Cela nous permet de repartir sur un bon pied et je suis très optimiste pour la prochaine saison».

Conseil d’administration

Les personnes présentes à l’assemblée générale n’ont eu qu’à choisir 2 nouveaux membres pour compléter le nouveau bureau de direction. Jonathan Mattson et Ginette Gauthier ont accepté de relever le défi pour la prochaine année. Les 7 autres personnes qui avaient accepté de poursuivre l’aventure sont : Ghislain Desjardins, Bernard Lavertu, Jean-Marc Vincent, Patrick Beaudoin, Erold Bédard, André Guay et Renée-Claude Guay.