Économie sociale : « Encore beaucoup de préjugés »

Le 21 mars dernier, la tournée des régions du Chantier de l’économie sociale s’est arrêtée à Chibougamau avec, à sa tête son directeur général, Jean-Martin Aussant. En rencontre avec les médias, M. Aussant a identifié deux objectifs majeurs à cette tournée. En premier lieu, voir ce qui se fait partout en économie sociale au Québec et en deuxième temps, comment on peut en faire plus, même si au dire du DG du Chantier de l’économie Sociale, le Québec est un leader mondial dans le domaine.

Entreprenariat collectif

D’ailleurs en entrée de jeu, M. Aussant nous affirme ne pas aimer les mots « économie sociale ». Il préfère utiliser les termes « entreprenariat collectif », car « l’économie sociale est trop souvent associée à la lutte à la pauvreté ». C’est vrai que, dans l’économie sociale, il y a un immense pilier qui est dédié à l’aide à la personne. Ces entreprises sont vitales et fondamentales, mais l’économie sociale, ce n’est pas que ça. Les entreprises d’économie sociale ce sont toutes les coopératives, les OBNL (organismes à but non lucratif), mais aussi des mutuelles comme les compagnies d’assurances.

Une économie méconnue

Presque tous les Québécois transigent chaque jour avec des entreprises d’économie sociale, et ce, sans le savoir, en allant chez Desjardins par exemple, en allant porter les enfants au CPE, en passant à la Coop scolaire ou en magasinant dans un commerce comme la Mine d’or ici à Chibougamau ou d’autres commerces au détail. Il y a plus de 7 000 entreprises d’économie sociale au Québec qui couvrent tous les domaines. Donc nous sommes tous appelés à composer avec elles. Dans le fond, le potentiel de développement économique qui vient de l’entreprise d’économie sociale est illimité puisqu’il y a juste la forme juridique qui est différente de l’entreprise privée.

M. Aussant dit qu’il faut démystifier l’économie sociale. C’est d’ailleurs un des prochains enjeux importants du pôle d’économie sociale. « Il faut donner des exemples précis d’entreprise que les gens ne soupçonneraient pas être des entreprises d’économie sociale et ils vont juste réaliser que c’était une coopérative ou une OBNL dans sa structure mais que, pour le développement économique, elles agissent comme une compagnie. »