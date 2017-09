Élections municipales : Denise Bérubé aimerait relever ce défi

Crédit photo : Guy Tremblay

Denise Bérubé est très active bénévolement depuis plusieurs années dans différents organismes et elle s’implique aussi dans son syndicat. Elle a donc décidé de passer à un autre niveau et de se présenter aux élections municipales du 5 novembre prochain.

« Dès que j’ai su que Manon Cyr se représentait, j’ai pensé à être candidate, car j’aimerais travailler avec elle. Je l’admire beaucoup. J’ai un bon bagage au niveau des affaires municipales par mon emploi et je voudrais en faire profiter le conseil municipal. Je suis capable de faire valoir mes idées et de les défendre, mais je suis aussi capable d’avoir une bonne écoute et de travailler en équipe », mentionne celle qui travaille pour le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

À la table du conseil municipal, Denise Bérubé est prête à travailler dans tous les champs d’activité et se dit prête à développer des projets pour les ainés, les enfants et les femmes. « Quand tu travailles sur des projets pour les femmes, tu ne peux pas faire autrement que de travailler pour les familles. Les affaires municipales sont mon quotidien et je me sens prête à relever ce nouveau défi. »

Denise Bérubé a une bonne idée du siège qu’elle entend convoiter, car elle a eu des discussions avec une autre candidate, Julie Tremblay. Cette dernière souligne qu’elle précisera son choix dans quelques jours.