Élections municipales : Tous les électeurs peuvent voter à tous les postes

Crédit photo : Guy Tremblay

Le 5 novembre prochain, toutes les municipalités du Québec iront en élections. Nous avons rencontré le président des élections à la Ville de Chibougamau, Mario Asselin, qui a fait le point sur les dates à retenir en prévision de ces élections qui se dérouleront à l’école Vinette.

La semaine dernière, il y avait 5 573 personnes qui pouvaient se rendre voter, mais ce nombre pourrait augmenter alors qu’une commission de révision se tiendra à l’hôtel de ville les 17, 18 et 20 octobre. Il y aura trois personnes à cet endroit pour répondre à vos interrogations. Chaque maison, loyer et appartement de Chibougamau va recevoir une feuille qui vous indiquera si vous êtes sur la liste électorale. « Notre travail est de voir à ce que tous ceux qui peuvent voter puissent le faire. Aux élections du 5 novembre, c’est un vote universel, c’est-à-dire que tous les électeurs pourront voter pour tous les postes où il y aura des élections. Si un électeur décidait de ne pas voter à un siège en particulier seulement, ce bulletin sera rejeté; les autres bulletins seront comptabilisés », précise le président des élections.

Un peu de patience

Lorsque les électeurs se présenteront à l’école Vinette le dimanche 5 novembre prochain, il y aura une table de vérification des électeurs qui leur donnera les informations sur le pôle pour accomplir leur devoir de citoyen. « Il devrait y avoir au moins une quinzaine de pôles avec 350 à 400 électeurs par pôle afin d’accélérer le temps de votation. Il est évident qu’aux heures de pointe, il y aura un temps d’attente. Nous ferons tout pour que cela s’exécute le plus rapidement possible, mais je demande aux gens d’être patients. Il faut respecter le temps de vote de chaque individu. Les gens auront de 10 h 00 à 20 h 00 pour voter. Un scrutateur et une secrétaire seront là pour donner de l’information », mentionne Mario Asselin.

Vote par anticipation et vote itinérant

Le dimanche 29 octobre, il y aura un vote par anticipation et un vote itinérant. Le vote par anticipation se déroulera de 12 h 00 à 20 h 00 à l’école Vinette. Pour ce qui est du vote itinérant, trois endroits ont été sélectionnés par le directeur général des élections du Québec, soit l’APPA, le Manoir Providence et les personnes en perte d’autonomie au Centre hospitalier de Chibougamau.