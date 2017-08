Élections municipales : Julie Tremblay a décidé de passer à l’action

Crédit photo : Guy Tremblay

Lors des dernières élections municipales, Julie Tremblay avait envisagé de poser sa candidature mais elle avait décidé de remettre le projet à plus tard. Cette année, après une bonne réflexion, elle a décidé de passer à l’action et elle sera candidate peut-être à l’un des deux postes libérés par les conseillers sortants.

La nouvelle candidate est native de Chibougamau et elle a choisi de venir travailler dans cette région qu’elle adore. « J’ai choisi de revenir travailler ici, car j’adore cette région. Il y a tellement de possibilités à Chibougamau et nous avons tellement une belle qualité de vie. J’ai le gout de m’impliquer, car le développement social et économique de cette ville vient me chercher. Je pense qu’il y a encore place à l’amélioration et je veux participer pour faire avancer les choses. »

Un grand intérêt

La candidate aux élections municipales travaille au Comité de la condition féminine Baie-James depuis 2010 et elle en assume la direction depuis plus d’un an. « Je suis impliquée dans mon travail, mais je suis aussi impliquée dans différents organismes. Par exemple, je siège sur le comité de l’Office municipal d’habitation depuis 8 ans et j’en assume la présidence depuis environ un an. Je connais très bien les enjeux sociaux de la municipalité et je sais qu’il y a de belles choses qui s’en viennent. J’ai toujours été intéressée par le conseil municipal et, aujourd’hui, j’ai décidé de franchir le pas et de poursuivre mon implication pour une meilleure qualité de vie de la population chibougamoise. »

Un peu de patience

Pour l’instant, Julie Tremblay n’a pas encore décidé sur quel siège elle va se présenter. « Deux conseillers ont signifié qu’ils ne seraient plus candidats. Ce serait logique d’envisager l’un de ces sièges. Avant de prendre une décision finale, je vais voir ce qui va se passer au cours des prochaines semaines et, par la suite, j’annoncerai mon choix. »