Élections municipales : Lorry Bergeron sera sur les rangs

Crédit photo : Guy Tremblay

Après une longue réflexion, Lorry Bergeron a décidé de se présenter aux élections municipales le 5 novembre prochain pour un poste au conseil municipal.

Il y a quelques jours, Julie Tremblay et Alain Poirier annonçaient officiellement leur candidature aux prochaines élections municipales. La semaine dernière, Lorry Bergeron décidait elle aussi d’être sur les rangs. « Ma candidature découle du gout de l’engagement dans ma communauté et j’aimerais contribuer au développement de celle-ci. Je veux travailler pour le bien commun et je désire faire valoir les intérêts des citoyens en déposant ma candidature. »

Cette dernière n’a pas encore décidé sur quel siège elle allait se présenter, préférant attendre encore quelques jours avant de définir son plan de match.

Quatre terrains d’intervention

La citoyenne de Chibougamau a fondé sa candidature sur quatre grands terrains d’intervention qui lui tiennent à cœur : la qualité de vie, la sécurité, le développement durable et la jeunesse. Celle-ci souhaite éclairer la prise de décision en fonction des réalités différentes des femmes et des hommes, tout en faisant entendre la voix de la nouvelle génération.

L’agente de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse au Carrefour jeunesse emploi de la Jamésie espère apporter de nouvelles idées au conseil municipal, développant ainsi une plus grande place pour la jeunesse. Elle veillera à mettre sur pied des projets avec les jeunes favorisant ainsi leur implication à la vie municipale.

Des élections

Cette candidature vient confirmer qu’il y aura des élections le 5 novembre prochain. Les conseillers Réjean Girard et René Bouchard ont signifié qu’ils ne se représentaient pas aux prochaines élections. Il y a maintenant trois candidats qui convoitent une place au conseil municipal et il reste plus d’un mois avant les élections, donc d’autres candidatures pourraient survenir dans les prochains jours.

Lorry Bergeron a annoncé officiellement sa candidature aux prochaines élections municipales.

Photo : Guy Tremblay