Élections municipales: Manon Cyr rendra sa décision le 23 janvier

Interpellée à savoir si elle se représentera pour un 3e mandat à la mairie, la mairesse de Chibougamau, Manon Cyr, a souligné qu’elle dévoilerait sa décision lors du conseil municipal du 23 janvier prochain.

La mairesse de Chibougamau mentionne qu’il y a des projets pour 2017, mais il y a surtout une grande réflexion à poursuivre, car la municipalité devra faire des choix. Elle cite par exemple, d’importants investissements à faire dans les infrastructures de la 3e Rue entre le chemin Merrill et l’hôtel de ville. « Cela devrait être la première étape avant d’aller plus loin au centre-ville. À cet endroit, il y a aussi une grande réflexion à soutenir au niveau d’un nouveau concept et du stationnement. Nous devrons décider des priorités avant de faire quoi que ce soit », précise la mairesse.

Gouvernement régional

Manon Cyr est aussi vice-présidente du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James avec, à la présidence, le grand chef Matthew Coon Come : « L’année 2016 était la troisième année du gouvernement régional. Là aussi il a fallu développer un plan de ressources humaines et cela a très bien été. Nous avons de beaux mandats qui vont se poursuivre en 2017 concernant l’aménagement du territoire. Nous avons six rencontres par année et cela demande un bon travail de logistique pour l’organisation et les déplacements. »

Les bureaux du gouvernement régional se situent à Matagami et il y aura une relocalisation prochainement. « Les bureaux demeureront à Matagami, mais ils seront relocalisés. L’organisation louait des bureaux, mais nous avons eu l’opportunité de faire l’acquisition d’une bâtisse. Nous avons décidé d’en profiter et de relocaliser les bureaux. »