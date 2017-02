Ensemble, ils ont perdu 125 kilos (276 livres)

Crédit photo : Courtoisie

En début d’année, plusieurs personnes décident de prendre comme résolution de perdre du poids. Anne-Renée Bellemare et Claude Patoine ont enchainé régimes et exercices jusqu’au jour où ils ont décidé de prendre les grands moyens. Une rencontre avec un médecin les a décidés à envisager une opération. Aujourd’hui, ils mentionnent que c’est la plus belle décision de leur vie.

Anne-Renée Bellemare pesait 124 kilos (274 livres) et Claude Patoine 163 kilos (360 livres) et, aujourd’hui, Anne-Renée pèse 58 kilos (128 livres) et Claude 104 kilos (230 livres). « En un an, j’ai perdu 9 kilos (20 livres) de peine et de misère, en m’entrainant et en faisant attention à mon alimentation. J’étais vraiment contente. Cependant, aussitôt que j’arrêtais un peu je reprenais du poids. Lorsque Claude a rencontré un médecin pour envisager une opération, le médecin m’a demandé si j’y avais pensé. Honnêtement, non, je n’avais jamais pensé à cela. J’ai quand même donné mon nom en me disant que j’avais environ 2 ans pour prendre une décision », mentionne Anne-Renée. Claude renchérit : « C’est la même chose pour moi et j’ai aussi essayé avec des pilules, mais je rechutais tout le temps. Lorsque j’ai rencontré le médecin, j’étais vraiment découragé. Je pesais 163 kilos (360 livres) et je ne voyais pas le moyen de m’en sortir. Il m’a alors donné des informations sur une opération « sleeve » qui consiste à enlever 80 % de l’estomac. Il m’avait fallu 5 ans pour me décider mais, là, je n’ai pas eu à réfléchir longtemps. Ce fut un oui très rapide. »

Le couple s’est fait opérer à l’hôpital de Roberval. Claude en septembre 2013 et Anne-Renée a suivi en août 2015.

« Rien n’est facile»

Le couple n’a que des éloges pour cette opération qui a changé radicalement leur vie. Anne-Renée tient cependant à faire une petite mise au point. « Des personnes m’ont dit que nous avions choisi la solution facile… Rien n’est facile. Nous n’avons pas été opérés au cerveau, mais à l’estomac. Nous avons adopté des conditions gagnantes comme de ne plus boire en mangeant, prendre 6 petits repas par jour. Nous avons aussi appris à mieux et à bien manger. C’est un travail de tous les jours et nous n’avons heureusement aucune restriction, sauf celles que nous voulons nous imposer afin de mieux vivre. »

Claude est parfaitement d’accord avec sa conjointe. « Cela fait 6 mois que je suis à 104 kilos et j’en suis très fier. Depuis mon opération, j’ai recommencé à vivre. Je rejoue au hockey depuis 3 ans et j’ai recommencé à arbitrer depuis 2 ans. Comme le dit Anne-Renée, nous avons vécu et nous vivons encore de gros changements et il faut s’adapter. Ce n’est pas toujours facile et nous avons la chance de pouvoir nous encourager mutuellement. »

Un mariage

Le premier juillet prochain, le couple d’amoureux deviendra mari et femme. Les yeux d’Anne-Renée s’illumine lorsqu’elle précise : « Je n’ai jamais voulu me marier. Rien qu’à penser de me choisir une robe de mariée, j’angoissais et je ne voulais pas m’imposer cela. Aujourd’hui, j’ai perdu plus de poids que ce que je pèse présentement. Je vais habiller 6 ans et peut-être 4 ans si je me fais opérer pour enlever la peau de mon ventre. Il n’y a donc plus de problème à ce niveau. Nous sommes tellement heureux de vivre ensemble et, en plus, nous travaillons ensemble. » « Ce mariage sera un bonus » dit Claude avec un petit trémolo dans la voix.